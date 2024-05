Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de CommBox no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O CommBox capacita as equipes de suporte e vendas a interagir melhor com os clientes em seus canais de comunicação de mensagens preferidos, como SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages e muito mais, com a única plataforma de comunicação autônoma. Os mais de 350 clientes corporativos da CommBox se beneficiam da redução de custos operacionais em call centers, maior satisfação do cliente e maior produtividade dos agentes. Descubra a experiência CommBox: visite www.commbox.io

Site: commbox.io

