CoinPayments é o primeiro e líder processador de pagamentos criptográficos em todo o mundo. Com mais de 1 milhão de usuários e mais de 120.000 comerciantes registrados em mais de 190 países, o CoinPayments se tornou um dos sistemas de pagamento multicriptografados disponíveis online mais amplamente utilizados. Desde 2013, desenvolvemos um gateway de pagamento criptográfico completo que permite aos comerciantes aceitar mais de 100 criptomoedas e manter mais de 2.000 altcoins, tudo em uma única plataforma. CoinPayments é muito mais do que um processador de pagamentos Bitcoin. É um gateway de pagamento criptográfico completo com soluções inovadoras como: * Interface de ponto de venda * Construtor de fatura criptografada * Carteiras com múltiplas assinaturas * Cofres de armazenamento de longo prazo * Suporte móvel e desktop * Taxa de transação baixa no setor (0,5%) Entre as funcionalidades disponíveis no CoinPayments, existe também uma ferramenta de conversão que permite converter criptomoedas de forma rápida e eficiente.

Site: coinpayments.net

