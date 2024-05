Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de CodeCrafters no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Pratique escrever software complexo. Recrie Redis, Git, SQLite — com suas próprias mãos. Ganhe confiança de nível especializado agindo e mergulhando fundo, aprendendo com os melhores do mundo.

Site: codecrafters.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com CodeCrafters. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.