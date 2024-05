Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 中国民生银行 no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O China Minsheng Bank é um banco comercial nacional com sede em Pequim. Ela fornece uma ampla gama de serviços financeiros para clientes individuais, clientes de pequenas e microempresas, clientes corporativos e clientes da indústria, cobrindo vários campos, como cartões bancários, gestão financeira, empréstimos, financiamento transfronteiriço e financiamento online. O Minsheng Bank divulgou seu relatório anual e relatório especial ESG (ambiental, social e de governança) em 2023, mostrando as condições de funcionamento do banco e o cumprimento das responsabilidades sociais. Recentemente, o China Minsheng Bank recebeu muitas honras e reconhecimentos, incluindo a autorização para abrir uma sucursal em Londres e a obtenção de excelentes resultados na avaliação do desempenho da assistência designada das unidades centrais. O Banco Minsheng realiza ativamente negócios de financiamento verde e de tecnologia, como a criação de um "edifício de financiamento verde" e o lançamento de empréstimos para redução de emissões de carbono, o que reflete a responsabilidade ambiental e social do banco. O Minsheng Bank oferece aos clientes serviços multicanais, incluindo serviços bancários móveis, serviços bancários WeChat, serviços bancários por telefone, etc., para fornecer aos clientes serviços financeiros convenientes.

Site: cmbc.com.cn

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com 中国民生银行. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.