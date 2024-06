clonemyvoice.io é uma plataforma baseada em IA especializada na geração de dublagens de áudio precisas a partir do material de origem fornecido. A ferramenta foi projetada para lidar com conteúdo longo para vários aplicativos, incluindo podcasts, apresentações e mídias sociais. Os usuários fornecem uma amostra de áudio da voz a ser imitada, juntamente com o texto a ser falado, e o sistema processa esses dados para criar uma narração. Esta ferramenta suporta qualquer idioma e oferece vozes geradas com vários sotaques. clonemyvoice.io afirma capturar com precisão o tom, o tom e a essência da voz original em suas entregas. Os arquivos de áudio finais podem ser baixados após o processamento. De acordo com as políticas de privacidade divulgadas, os dados do usuário são tratados no local, não são compartilhados com terceiros e são totalmente excluídos após 14 dias. Além de dublagens para apresentações de áudio e conteúdo de mídia social, seus recursos se estendem à produção de episódios de podcast e audiolivros completos. Os depoimentos de usuários destacam a interface fácil de usar da plataforma e o impressionante nível de detalhe e precisão na clonagem de voz.

Site: clonemyvoice.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com clonemyvoice.io. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.