Clip.fm é uma ferramenta de IA projetada para podcasters que gera videoclipes curtos para plataformas de mídia social, como YouTube Shorts, Instagram Reels e TikTok. A plataforma ajuda os podcasters a gastar menos tempo editando e a pagar apenas uma fração do custo de contratação de um editor de vídeo profissional. Clip.fm transcreve automaticamente o conteúdo fornecido pelo usuário e encontra as melhores partes para recortar. Os clipes são otimizados para plataformas curtas e adaptados para se adequar ao conteúdo do usuário. A plataforma utiliza uma mistura de modelos de IA e heurísticas para encontrar partes do conteúdo do usuário que funcionam bem como clipes. Clip.fm oferece várias opções de exportação com recursos que permitem aos usuários personalizar a aparência de seus clipes, sobrepor legendas, escolher fontes e cores, tamanho para mídia social e orientá-los para se adequarem ao seu conteúdo. O plano inicial permite até 10 horas de conteúdo por mês, com os clipes gerados normalmente variando entre 50-100. Enquanto os usuários estão no controle, a IA aprende com o tempo e ajustes podem ser feitos nos carimbos de data e hora de início e término do clipe. Além disso, clip.fm planeja lançar um programa de afiliados no primeiro trimestre de 2023, e a empresa oferece suporte a conteúdo em inglês com planos de adicionar mais suporte ao idioma.

Site: clip.fm

