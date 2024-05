Mesmo investimento, melhores resultados com Cliengo! Economize tempo e gere mais vendas automatizando conversas nos canais Web, WhatsApp e Redes Sociais com Cliengo. O que esperar do Cliengo? * Chatbots com árvores de decisão em todos os seus canais de contato: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Marcação e avaliação de cada contato em nossa plataforma. * Atribuição automática a um agente, dependendo do tipo de contato. * Reativação e rastreamento de candidatos com mensagens enviadas pelo WhatsApp. * Geração de públicos semelhantes com seus contatos de melhor qualidade. Projete o chatbot conversacional que melhor se adapta à sua empresa: Desde árvores conversacionais simples até as mais avançadas. Adicione Cliengo à sua estratégia de Marketing e Vendas para automatizar e centralizar todos os seus canais em um só lugar. A plataforma Cliengo irá ajudá-lo: * Capture os dados dos seus contatos. * Contatos de perfil. * Avalie contatos. * Otimize campanhas. * Envie mensagens de saída no WhatsApp. * Fornece suporte em tempo real. E mais!

Site: cliengo.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cliengo. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.