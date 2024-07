Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Classicquiz no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Classicquiz.com é uma plataforma online para criar e jogar questionários interativos. Os usuários podem criar questionários com vários tipos de perguntas, incluindo múltipla escolha, verdadeiro/falso, abertas, rotulagem de imagens e muito mais. Com o gerador de perguntas de IA, os usuários podem criar perguntas automaticamente com base em um texto fornecido pelo usuário. Características: * Criação de questionários: crie questionários com diferentes tipos de perguntas, imagens e vídeos. * Jogo em tempo real: organize questionários ao vivo onde os participantes respondem simultaneamente, acompanhando o desempenho individual e do grupo. * Personalização: defina temas, limites de tempo, regras de pontuação e randomização de perguntas para personalização. * Acessibilidade: os participantes participam de questionários usando códigos QR ou um código exclusivo em seus smartphones ou tablets. * Análise de dados: visualize resultados detalhados, identifique áreas de melhoria e acompanhe o progresso individual.

Site: classicquiz.com

