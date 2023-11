A ClasseViva nasceu da longa experiência do Grupo Spaggiari no mundo escolar. Em 80 anos ao lado das escolas, o grupo Parma conseguiu compreender as suas necessidades e desenvolver projetos avançados capazes de criar sinergias entre todas as áreas que gravitam neste mundo.

Site: web.spaggiari.eu

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ClasseViva. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.