Para profissionais da indústria da construção, Clarc integra todas as suas necessidades de fluxo de trabalho em uma única ferramenta, trazendo simplicidade ao seu dia de trabalho. Ao combinar suas necessidades de gerenciamento de projetos, colaboração, planilhas de horas, assinatura eletrônica, portal do cliente e fatura em uma única ferramenta, a Clarc pode economizar seu tempo e liberar espaço. Arquitetos, engenheiros, topógrafos e planejadores têm fluxos de trabalho complexos e altamente colaborativos que podem ser uma distração do trabalho que realmente importa. A Clarc ajuda os profissionais a remover distrações, dando-lhes o que gostamos de chamar de clareza para criar.

Site: clarc.co

