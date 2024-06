Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Choice QR no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Choice é uma solução completa para comunicação entre restaurantes e seus hóspedes: pagamentos QR, pedidos de mesa, menus digitais, web de entrega para viagem, reservas de mesa e CRM para convidados. Nós nos esforçamos para nos tornarmos a principal ferramenta de comunicação dos restaurantes com seus hóspedes dentro e fora do restaurante. - em mais de 25 países - Mais de 12.500 estabelecimentos cadastrados - Mais de 85 milhões de varreduras QR - Mais de 1,5 milhão de pedidos feitos - Mais de 20 milhões de visualizações por ano - Faturamento de mais de US$ 25 milhões de nossos clientes por ano

Site: choiceqr.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Choice QR. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.