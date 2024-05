CHATTERgo é uma solução conversacional transformadora com IA que visa aprimorar a experiência de compra em sua loja. Ao contrário dos chatbots tradicionais que exigem configuração de fluxo complicada, a abordagem AI-first do CHATTERgo faz uso de raciocínio GPT-4 e recursos de utilização de ferramentas, juntamente com tecnologias avançadas de pesquisa baseadas em vetores, tornando-o imediatamente útil para tarefas como recomendações de produtos, resposta a políticas de loja, verificar o status do pedido, etc. * Consultor de IA - lida perfeitamente com as dúvidas dos clientes, sugere produtos relevantes * Pesquisa Contextual - Recupera resultados precisos além de apenas palavras-chave * Melhorar a experiência - Aproveitando o conhecimento fornecido pelos usuários para um diálogo enriquecido

Site: chattergo.com

