Converse com os visitantes do seu site diretamente do Slack. Você não precisa de outro cliente de chat para falar com seus clientes. Instalação simples em um minuto. Os visitantes do seu site podem conversar instantaneamente com você sobre perguntas de pré-vendas, problemas de suporte etc. enquanto você e sua equipe respondem diretamente do Slack, sem nenhuma ferramenta adicional para instalar ou usar.

Site: chatlio.com

