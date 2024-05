Chatgen.ai

Chatgen é uma plataforma híbrida de chat de bots com bots personalizados. Com o Chatgen, você pode converter automaticamente visitantes anônimos do site em leads qualificados e também agendar mais encontros 24 horas por dia, 7 dias por semana. O ChatGen construiu um mecanismo apoiado por aprendizado de máquina (ML) que permite que as empresas tenham chatbots que podem conversar com os usuários. em todas as funções: Marketing: desde chatbots básicos, páginas de destino conversacionais para gerar leads e anúncios conversacionais para otimizar o CTR até bots incorporados que otimizam o Click to Action, usado principalmente para maximizar a captura de leads não apenas no site, mas também em locais onde seu Click to Action. visitantes visitam sua marca Suporte: Chatbots que usam IA para criar respostas automatizadas para dúvidas comuns dos clientes, liberando a equipe de suporte para lidar com desafios mais urgentes de suporte ao cliente #customersupportautomation Descoberta de produtos: Chatbots que facilitam a descoberta de produtos para compradores on-line - aumentando as vendas. e construir fidelidade para empresas de comércio eletrônico.

