Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Charley AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Charley.ai é uma ferramenta de redação de IA baseada na web que gera ensaios livres de plágio usando algoritmos avançados de processamento de linguagem natural. A ferramenta foi projetada para simplificar e agilizar o processo de redação, permitindo que os usuários enviem um tópico ou algumas palavras-chave e, em seguida, gerem uma redação envolvente de até 15.000 palavras em menos de 20 segundos. Charley.ai também se adapta ao nível de escolaridade desejado do usuário, adaptando seu estilo de escrita e escolha de palavras para atender aos critérios de classificação. A ferramenta possui um editor de texto fácil de usar que permite aos usuários personalizar sua experiência de escrita selecionando o tipo de redação, tom, contagem de palavras e nota desejada. Além disso, Charley.ai tem um gerador de referência e um estilo de escrita adaptável para ajudar os usuários a criar ensaios atraentes sem esforço. A plataforma oferece um teste gratuito, após o qual os usuários podem optar por assinar um dos três planos com base em suas necessidades e orçamento. Charley.ai é voltado para estudantes, profissionais e empresas que buscam aprimorar suas habilidades de escrita, otimizando seu desempenho usando a tecnologia de IA. No geral, Charley.ai é uma ferramenta inovadora que pode ajudar os usuários a concluir suas redações de maneira eficiente e eficaz, ao mesmo tempo que fornece um experiência de redação de alta qualidade.

Site: charley.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Charley AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.