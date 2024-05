Conecte-se com seus visitantes ao vivo instantaneamente e forneça a melhor experiência de vendas e suporte. Charla Live Chat oferece tudo que você precisa para criar a melhor jornada do cliente. ✔️ Envolva seus visitantes com chat ao vivo e conversas proativas ✔️ Gerencie suas solicitações de suporte com Helpdesk e tickets ✔️ Capacite seus clientes com base de conhecimento ✔️ Colete e analise comentários de clientes ✔️ Monitore seu desempenho com dashboard e insights de visitantes ✔️ Fique conectado com aplicativos móveis para iOS e Android ✔️ Integre-se facilmente com WordPress, Shopify e Magento

Site: getcharla.com

