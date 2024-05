Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Infraestrutura de GPU sem servidor para IA. Execute modelos de machine learning na nuvem de maneira escalonável e com alto desempenho. Pague apenas pelo que você usa. Cerebrium é uma plataforma para implantar modelos de aprendizado de máquina em GPUs sem servidor com tempos de inicialização a frio inferiores a 5 segundos. Os clientes normalmente obtêm 40% de economia de custos quando comparados ao uso de provedores de nuvem tradicionais e podem dimensionar modelos para mais de 10 mil solicitações por minuto com sobrecarga mínima de engenharia. Basta escrever seu código em Python e o Cerebrium cuidará de toda a infraestrutura e escalonamento. Cerebrium está sendo usado por empresas e engenheiros da Twilio, Rudderstack, Matterport e muitos mais.

Site: cerebrium.ai

