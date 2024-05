Cash Flow Portal

Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Plataforma de gestão de investimentos imobiliários. Plataforma de investimento alternativa que acelera a captação de capital. Já ajudamos muitos sócios gerais e gestores de fundos a arrecadar mais de US$ 5 bilhões. Tornamos mais fácil para os GPs arrecadar dinheiro, simplificar as operações e alcançar investidores para fechar mais negócios do que nunca.

