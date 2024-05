Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

CareRev é uma plataforma tecnológica que permite aos profissionais de saúde assumir o controle de suas carreiras. A CareRev fornece uma linha direta entre as instalações de saúde e os talentos clínicos locais, eliminando intermediários e permitindo que os profissionais trabalhem onde e quando quiserem. Juntos, estamos construindo a força de trabalho de saúde local, resiliente e flexível do futuro. Para obter mais informações, visite carerev.com ou siga-nos no LinkedIn.

