Baseado em Londres, Reino Unido. O Capture Expense é uma solução moderna e abrangente de gerenciamento de despesas. Aprovado pelo HMRC e compatível com IVA, tem tudo que você precisa para automatizar, agilizar e controlar o processo desde a captura de recibos até o reembolso do pessoal. Sua equipe financeira achará o processamento de despesas fácil com a integração em Contas, Folha de Pagamento e Open Banking. Flexível o suficiente para atender aos negócios mais exigentes, economizando tempo e aplicando políticas e conformidade comerciais.

Site: captureexpense.com

