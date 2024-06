Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

The Calgary Sun é um jornal diário publicado em Calgary, Alberta, Canadá. Atualmente é propriedade da Postmedia Network. Publicado pela primeira vez em 1980, o jornal diário em formato tablóide substituiu o antigo formato tablóide The Albertan logo depois de ter sido adquirido pelos editores do Toronto Sun.

Site: calgarysun.com

