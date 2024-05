Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Bytebot no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O Bytebot simplifica e agiliza as tarefas da web, traduzindo prompts de linguagem natural em automação do navegador, incluindo cliques, preenchimento de formulários e extração de dados. A plataforma e o SDK permitem que os usuários desenvolvam scripts de automação web robustos e dinâmicos que se adaptam às mudanças nos ambientes web. Fácil de usar e fácil de integrar, o Bytebot ajuda os usuários a aumentar a eficiência do fluxo de trabalho e impulsionar o crescimento, tudo sem complexidade.

Site: bytebot.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bytebot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.