Business Generator AI é uma ferramenta baseada em IA que ajuda os usuários a gerar ideias de negócios respondendo a um conjunto de perguntas relacionadas a vários aspectos de um negócio, como clientes-alvo, modelos de receita, tecnologia, indústria, investimento, concorrência, nível de especialização, impacto ambiental e conformidade regulatória. A ferramenta oferece aos usuários uma gama de opções de escolha em cada categoria e, com base em suas informações, gera uma ideia de negócio personalizada. Os clientes-alvo podem ser Business-to-Customer ou Business-to-Business, e o modelo de receita pode ser baseado em várias estruturas e fontes de preços, como assinatura, publicidade, comissão, vendas de produtos ou serviços, Freemium ou com base no uso. As opções de tecnologia incluem Inteligência Artificial, Blockchain, Internet das Coisas, Realidade Virtual, Geolocalização, Realidade Aumentada, Big Data, Produtos Digitais, Marketplace, Aprendizado de Máquina, Robótica ou Impressão 3D. , Educação, Finanças, Saúde, Manufatura, Imobiliário, Transporte, Varejo, Alimentos, Entretenimento, Casa ou Meio Ambiente. A ferramenta também considera o nível de concorrência no mercado ou indústria escolhido, o investimento inicial necessário, o nível de especialização, o impacto ambiental e a conformidade regulatória. No geral, o Business Generator AI fornece aos usuários uma abordagem estruturada para gerar ideias de negócios com a ajuda da IA. tecnologia, tornando-a uma ferramenta valiosa para empreendedores, fundadores de startups ou qualquer pessoa que queira explorar novas oportunidades de negócios.

Site: business-generator.vercel.app

