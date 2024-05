Bushel Farm (anteriormente FarmLogs) oferece aos agricultores uma visão geral e no nível do solo do desempenho operacional e financeiro de suas fazendas. Ao contrário de múltiplas planilhas ou cadernos bagunçados, o Bushel Farm organiza e centraliza uma série de registros agrícolas - mapas de campo, chuvas e imagens de satélite, notas de exploração, equipamentos, atividades e insumos, vendas e estoques de grãos, acordos de terras, ordens de serviço e muito mais. A poderosa automação dentro da ferramenta transforma os registros agrícolas em informações valiosas que os agricultores podem usar para planejar e tomar decisões por conta própria ou compartilhar com seus compradores de grãos, agrônomos, banqueiros, seguradoras e outros parceiros agrícolas confiáveis. Os insights incluem: custo de produção; posição de marketing; rentabilidade das vendas de grãos; e lucros e perdas no nível da fazenda, da colheita e do campo. As integrações com o John Deere® Operations Center e o Climate FieldView® reduzem a carga de entrada manual para os agricultores, permitindo importações contínuas de atividades de campo e dados de entrada. Os agricultores também têm a capacidade de compartilhar shapefiles de limites de campo e registros de atividades de campo da Bushel Farm, eletronicamente, em vez de manualmente, para programas de sustentabilidade. Os controles de permissão de dados do Bushel são integrados à plataforma para garantir a privacidade e o compartilhamento dos dados somente quando devidamente autorizados pelos usuários do Bushel Farm.

Site: bushelfarm.com

