Planeje seu transporte em grupo agora. Acesse a maior seleção de ônibus fretados de operadoras avaliadas e escolha entre as comodidades mais recentes e os melhores aplicativos de transporte público da categoria. Bus.com elimina todo o atrito envolvido em trazer um grupo de pessoas para um evento ou experiência. Nosso aplicativo web facilita organizar, reservar, participar e aproveitar viagens de ônibus: acreditamos que organizar viagens em grupo deve ser tão fácil e divertido quanto a própria viagem. Fundada por veteranos da indústria de viagens e construída com o esforço de startups, levamos você aonde deseja, com as pessoas que você ama, enquanto se diverte muito.

