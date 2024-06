Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de BuildBee no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Um software de fatia e controle baseado em nuvem com um ambiente de codificação de bloco integrado, recursos básicos de modelagem como gerador de biscoitos e gerador de litofano e um fluxo de trabalho simplificado. Possui recursos interessantes, como uma ferramenta de reparo automatizado para arquivos quebrados, uma ferramenta de divisão para dividir modelos grandes em peças imprimíveis (com conectores gerados automaticamente), um visualizador detalhado de código G, feedback de câmera de vídeo ao vivo e enfileiramento de trabalhos. Ele usa aprendizado de máquina para orientar sobre a 'imprimibilidade' de cada modelo. O fluxo de trabalho é muito simples e fácil de aprender, mas ainda possui a opção de controle detalhado das configurações. Oferece resultados de impressão muito bons e consistentes e funciona com a maioria das impressoras FFF e alguns SLA. É perfeito para uso doméstico, educacional ou empresarial, com ferramentas de gerenciamento de frota e de grupo e a opção de conexão totalmente remota ou de desktop. Configure sua impressora uma vez, execute-a e monitore-a remotamente no aplicativo Android ou em qualquer navegador.

Site: buildbee.com

