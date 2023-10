Bubble é uma linguagem de programação visual e plataforma de aplicativo como serviço, desenvolvida pelo Bubble Group, que permite que pessoas não técnicas criem aplicativos da web sem a necessidade de digitar código. Em vez disso, os usuários desenham a interface arrastando e soltando elementos em uma tela e definindo fluxos de trabalho para controlar a lógica. A visão do Bubble é tornar a codificação manual bastante obsoleta. Embora seja visual, requer algum aprendizado e pode ser usado para criar funcionalidades mais avançadas do que é possível com construtores de aplicativos da web orientados a modelos, como o Wix. É usado em escolas para fins educacionais e por outras organizações para fins comerciais. O Bubble oferece integrações de API, modelos e plug-ins. A plataforma também introduziu posteriormente novos fornecedores de nicho em modelos, plug-ins e serviços criados dentro do Bubble Eco-System.

Site: bubble.io

