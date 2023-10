BrowserStack é uma plataforma de teste móvel e web em nuvem que permite aos desenvolvedores testar seus sites e aplicativos móveis em navegadores sob demanda, sistemas operacionais e dispositivos móveis reais, sem exigir que os usuários instalem ou mantenham um laboratório interno de máquinas virtuais, dispositivos ou emuladores. Eles têm quatro produtos principais: Live, App Live, Automate e App Automate. Os usuários podem escolher entre mais de 1.200 dispositivos móveis, navegadores e sistemas operacionais reais sob demanda e contar com uma infraestrutura segura, estável e escalável para suportar milhares de testes manuais e automatizados simultâneos. O serviço baseado em assinatura foi fundado por Ritesh Arora e Nakul Aggarwal em 2011 em Mumbai, Índia e desde então ganhou ampla aceitação na comunidade de desenvolvimento web em todo o mundo para testar o layout e o desempenho de um site a partir de seus navegadores de desktop. O BrowserStack tem mais de 25.000 clientes pagos e 2.000.000 de desenvolvedores registrados em mais de 135 países. Empresas globais confiam no BrowserStack para seus testes web e móveis, incluindo líderes do setor como Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney e AngularJS.Com escritórios em São Francisco, Mumbai e Dublin, BrowserStack é uma empresa privada. Em janeiro de 2018, o BrowserStack arrecadou US$ 50 milhões na Série A da Accel. Em outubro de 2015, o BrowserStack foi reconhecido como Bootstrap Champ pelo Economic Times Startup Awards. Em maio de 2019, Ritesh Arora foi entrevistado por Anand Daniel da Accel Partners na série #InsightsPodcast.

Site: browserstack.com

