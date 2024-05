Somos uma plataforma de pagamentos completa! Oferecemos diversas ferramentas e soluções para os nossos clientes venderem seus produtos físicos e infoprodutos de forma segura, rápida e muito mais lucrativa! Em menos de 6 anos, já conquistamos o posto entre as maiores e melhores empresas do Brasil e somos considerados, pelo Great Place To Work, como um excelente lugar para se trabalhar. De uma coisa você pode ter certeza: com a nossa ajuda, crescer no mercado digital vai ficar bem mais fácil! Nos dedicamos intensamente a evoluir e acompanhar as transformações tecnológicas do mercado. Por isso, utilizamos servidores eficientes e preparados para processar todos os dados com velocidade e segurança, entregando praticidade para todos os clientes. Quem conhece a Braip, sabe que estamos prontos para disponibilizar suporte e conhecimento aos Creators, Afiliados e Clientes que utilizam a plataforma para promover, divulgar ou comprar produtos. Isso porque, nosso time é formado por profissionais que priorizam o equilíbrio entre o atendimento humanizado e assertivo! Nosso ambiente de trabalho é participativo e colabora no processo de evolução pessoal e profissional do time Braip. Tudo isso porque sabemos que o foco no coletivo é muito importante, mas respeitar e abrir espaço para a individualidade de cada é essencial para alcançarmos um resultado plural e efetivo!

Site: braip.com

