Bmatched é um SaaS de inteligência de mercado orientado por IA. Fornecemos insights detalhados do mercado, principalmente nas áreas de Joalheria e Moda. Nossa plataforma aproveita modelos de Inteligência Artificial para oferecer insights de mercado em tempo real, permitindo que as marcas tomem decisões estratégicas baseadas em dados. A Bmatched auxilia os varejistas na definição de suas estratégias de preços, sortimento e promoção, entendendo o posicionamento do mercado e identificando novas oportunidades e tendências.

Site: bmatched.ai

