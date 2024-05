Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

BirdDog Software é o principal pacote de software integrado baseado na web, incluindo software de atendimento de pedidos, CRM e comércio eletrônico. BirdDog Enterprise também é o melhor software empresarial de software como serviço (SaaS) do setor que oferece suporte a toda a sua empresa em uma solução de software de gerenciamento de negócios única, integrada e poderosa. O que torna o BirdDog Enterprise único é que ele é construído em uma única plataforma para que vendas, suporte, remessa e faturamento usem as mesmas informações em cada interação. O Enterprise oferece inteligência de negócios vital em tempo real para que você possa tomar decisões melhores com mais rapidez.

Site: birddogsw.com

