A Bilflo entende a necessidade de soluções integradas em vez de soluções ponta a ponta. Bilflo foi projetado com APIs abertas para integração ao seu ecossistema de negócios atual, interligando seu front office (ATS, CRM) com processos de back-office (gerenciamento de tempo, folha de pagamento, contabilidade), eliminando a necessidade de inserir dados manualmente em vários locais. Suas melhores ferramentas e processos funcionam juntos perfeitamente. Bilflo consolida e rastreia atividades de vendas e recrutamento, consolida tempo e taxas de vários sistemas e unifica dados de vendas e lucro bruto. Com todos esses dados em um só lugar, você obtém uma visão geral precisa de seus contratados, membros da equipe de vendas e saúde organizacional. Bilflo aprimora seu sistema ATS - Relatórios e análises personalizados em tempo real - Parceiros de integração de gerenciamento de back office limitados - Importação de cronometragem em massa - Adicionando itens de fatura de pagamento personalizados Bilflo ajuda com o seguinte: - Trabalho semanal de processamento de folha de pagamento (comparando vários cartões de ponto, rastreando despesas ) - Garantir a precisão da folha de pagamento para a força de trabalho contingente - Faturamento oportuno e adequado do cliente com cartões de ponto detalhados - Inteligência de negócios útil com pontos de dados em tempo real, integrados em todas as ferramentas do sistema. - Dimensionamento de recursos de back-office para maior produtividade

Site: bilflo.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bilflo. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.