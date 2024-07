Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de BigSpeak AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

BigSpeak é um software de texto para voz e voz para texto rico em recursos, acessível online. Os principais recursos do BigSpeak envolvem a conversão de texto escrito em áudio de alta qualidade e som realista em vários idiomas. Ele usa algoritmos avançados de aprendizado de máquina para a geração de vozes sintéticas e oferece suporte à tradução de vários idiomas para ajudar a superar as barreiras linguísticas. O recurso 'Speech to Text' também permite que os usuários transformem a linguagem falada em texto escrito, facilitando a criação de transcrições a partir de entradas de áudio. Além disso, o BigSpeak oferece uma funcionalidade de ‘Clonagem de Voz’, permitindo aos usuários criar vozes que imitam um som específico ou padrão de fala para saídas de áudio exclusivas. Um recurso adicional de 'Texto para Vídeo' é implementado, o que pode criar vídeos gerados por IA a partir das entradas de texto dos usuários. BigSpeak garante segurança de dados de alto nível com todos os dados processados ​​sendo criptografados e armazenados com segurança na nuvem. As opções de edição aprimoradas permitem que os usuários economizem tempo e esforço editando os resultados existentes em vez de reiniciar o processo. Um rastreador de progresso está presente para monitorar e revisar o histórico de trabalho. O serviço BigSpeak pode ser usado para uma ampla gama de aplicações, incluindo criação de audiolivros, geração de vozes para diferentes cenários e muito mais.

Site: bigspeak.ai

