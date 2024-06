Beta Testing

Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

BetaTesting fornece serviços de testes do mundo real com uma comunidade de mais de 200.000 usuários em todo o mundo. Nossa plataforma permite que startups e grandes empresas projetem testes para coletar feedback, relatórios de bugs, vídeos de usabilidade e dados de usuários do mundo real em iterações de sessão única ou de várias semanas. Nossa equipe também fornece serviços totalmente gerenciados, incluindo configuração e design de testes, gerenciamento de projetos e análise de dados para ajudar nossos clientes a construir melhores produtos de hardware e software.

Site: betatesting.com

