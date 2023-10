Behance (estilizado como Bēhance) é uma plataforma de mídia social de propriedade da Adobe que afirma "mostrar e descobrir trabalhos criativos". Empresas como LinkedIn, AIGA, Adweek e Cooper-Hewitt, National Design Museum e escolas como Art Center College of Design, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) e Maryland Institute College of Art (MICA) utilizaram seus serviços. Em julho de 2018, o Behance tinha mais de 10 milhões de membros.

Site: behance.net

