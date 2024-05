[Conteúdo, muito abrangente] * Mais de 1,5 milhão de exemplos originais, aprenda palavras de dramas e documentários britânicos e americanos * Mais de 50.000 combinações de palavras, uso massivo de palavras, fácil de aprender e usar * Mais de 2.000 afixos de raiz, cobrindo quase 20.000 entradas, usam radicais ingleses para encadear palavras * Mais de 5.000 árvores de derivação, cobrindo mais de 20.000 entradas, artefato de família de palavras abreviadas * Dicionário Collins Inglês-Chinês genuíno, entenda inglês em inglês * Biblioteca de vocabulário completa, cobrindo todas as fases do ensino fundamental, ensino médio, ensino médio, universidade, estudo no exterior, etc. * Mais de 200 livros de vocabulário convencionais e listas de vocabulário de livros didáticos de inglês, combinados com livros de papel, para aprendizagem simultânea * Sinônimos, antônimos, deformações de palavras e memória associada mais eficiente [O foco do exame é muito proeminente] * O significado do teste é destacado e em negrito para exibir o significado da palavra que foi testada. Aprenda com frequência os pontos-chave do significado da palavra. * Marcas de pontos de teste, frases destacadas que foram testadas, pontos-chave dos principais pontos de teste * Mais de 170.000 exemplos de exames anteriores, abrangendo vestibulares para ensino médio, vestibulares, CET-4 e CET-6, vestibulares de pós-graduação e programas de graduação a faculdade [Memória, muito eficaz] * Curva de memória de Ebbinghaus, revisão de planejamento inteligente, anti-esquecimento eficiente * Exemplos originais ajudam você a entender como as palavras são usadas em contextos reais. Somente quando você as entender elas serão mais fáceis de lembrar (≧ω≦). * Os afixos de raiz ajudam você a entender a estrutura interna da palavra. Será mais fácil lembrar se você entender o(^▽^)o. * As colocações autênticas ajudam você a entender vários significados das palavras. Somente quando você as entende você consegue lembrá-las melhor \\(*^▽^*)//. * Teste de ortografia, depois de aprender um grupo de grafias, você não desistirá até saber escrever. [Persistência, muito fácil] * Faça login para ganhar moedas legais e faça check-in em equipe para ganhar mais recompensas

