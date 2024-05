AxxonPay é um fornecedor líder de soluções de pagamento e adquirente direto de cartões bancários para comerciantes de alto risco. Oferecemos uma variedade de serviços de pagamento, incluindo Visa, Mastercard, JCB, UnionPay e métodos de pagamento alternativos para clientes em todo o mundo. Nossas tecnologias baseadas em dados são personalizadas para atender às necessidades de nossos clientes de comércio eletrônico, tornando os pagamentos online simples, seguros e descomplicados. Nosso gateway de pagamento facilita um processo de pagamento omnicanal, combinando recursos de aquisição, mais de 100 métodos de pagamento, pagamentos em massa e inovação tecnológica em uma integração única e perfeita. AxxonPay garante movimentação rápida de dinheiro com um único clique. Nossos clientes se beneficiam de custos operacionais reduzidos, menor tempo de lançamento no mercado para expansão dos negócios e do equilíbrio perfeito entre conversão e segurança. Com mais de 700 funcionários, a AxxonPay tem presença global com quatro escritórios em todo o mundo. Somos licenciados pela Autoridade de Conduta Financeira FCP do Reino Unido. Nosso compromisso com nossos clientes se reflete em nossas soluções de pagamento de última geração e atendimento ao cliente impecável.

Site: axxonpay.com

