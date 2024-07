Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Awarathon no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Awarathon é uma ferramenta dinâmica para treinamento de vendas baseado em roleplay de vídeo. Nosso ambiente de treinamento virtual aproveita a IA para ajudar suas equipes de vendas a apresentar propostas eficazes e vencedoras. Awarathon trabalha com organizações de médio porte para impactar sua preparação para vendas. Nossa plataforma utiliza inteligência artificial e roleplay de vídeo para aumentar a eficácia do treinamento de vendas e ajudar suas equipes a apresentarem a proposta perfeita. Ajudamos nossos clientes (nos setores de serviços financeiros, tecnologia, saúde e soluções educacionais) a se prepararem para vendas e a terem equipes de vendas mais consistentes e confiantes. Awarathon está sediada em Mumbai – a cidade máxima da Índia. Começamos a vida com a ambição de difundir a consciência social (foi o que inspirou o nosso nome). Ao longo do tempo, evoluímos para agentes de mudança tecnológica, ao mesmo tempo que garantimos que os nossos compromissos sociais na educação e na igualdade de oportunidades continuem de forma significativa.

Site: awarathon.com

