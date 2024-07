autoRetouch é uma plataforma alimentada por IA para edição em massa de imagens de produtos online. Ele permite que os usuários apliquem com rapidez e precisão uma variedade de funções de edição às imagens, incluindo remoção de fundo, manequim fantasma, personalização de fundo e retoque de pele. O conjunto de ferramentas alimentadas por IA do autoRetouch permite que os usuários criem lindas imagens instantaneamente, sem a necessidade de habilidades de edição de imagens. A plataforma também oferece uma variedade de modelos de especificações de mercado, permitindo aos usuários ajustar todas as imagens em segundos. O autoRetouch foi projetado para economizar tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que aumenta as compras no comércio eletrônico e aumenta a exposição da marca. Seu software de criação de manequim fantasma / efeito de articulação do pescoço totalmente automatizado permite que os usuários dêem vida aos produtos de moda e ajudem os clientes a ver como eles ficam lindos. A plataforma está disponível para desktop e tem um preço a partir de 0,25€ por imagem, com um tempo médio de processamento de 5 segundos.

Site: autoretouch.com

