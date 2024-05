Autoresponder Bot é um software de resposta automática do Facebook e Instagram que permite: * Envie instantaneamente respostas personalizadas e mensagens privadas: configure o software para responder automaticamente a novos comentários ou mensagens diretas em suas postagens do Facebook e histórias do Instagram com respostas personalizadas. * Messenger Bot para respostas automatizadas: Configure um chatbot automatizado para responder em uma ordem específica a novas mensagens diretas com base em palavras-chave. * Módulo de brindes e concursos: aumente rapidamente o envolvimento em sua página do Facebook realizando concursos e brindes. Os principais recursos do Autoresponder Bot incluem: * 100% de compatibilidade com os Termos de Uso do Facebook * Fácil de usar e configurar, não requer instalação * Sem limites no número de respostas ou mensagens diretas * Suporta vários idiomas * Detecta e remove automaticamente conteúdo ofensivo ou spam * Capacidade de responder automaticamente a comentários em vários tipos de postagens (anúncios, postagens otimizadas, vídeos, etc.) * Opção de resposta automática com palavras-chave específicas, links, e-mails, amigos marcados, etc. * Personalização usando tags como nome de usuário, data, palavra-chave, etc. * Listas ilimitadas de palavras-chave, modelos e opções de mensagens privadas * Módulo de concurso do Facebook para incentivar o envolvimento do usuário O software é baseado em nuvem, o que significa que você não precisa instalar nada no seu computador e pode ser executado em segundo plano 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando o computador está desligado. É comercializado como uma solução para ajudar as empresas a economizar tempo moderando suas interações no Facebook e Instagram.

Site: pageautoresponder.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Autoresponder Bot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.