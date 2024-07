Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Attestiv no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Attestiv é uma ferramenta forense de detecção de conteúdo de IA e mídia digital destinada a proteger ativos digitais e descobrir mídia falsa ou manipulada, como fotos, vídeos e documentos. A ferramenta usa tecnologia patenteada de IA para autenticar a mídia carregada, garantindo que as informações compartilhadas sejam seguras. Em tempo real, por meio de dispositivos móveis, APIs ou do portal Attestiv, fotos, vídeos e documentos são impressos e validados sem alterações. A principal funcionalidade do Attestiv reside na sua capacidade de proteger empresas e organizações de danos potenciais devido ao uso indevido de mídia digital alterada ou fabricada. A plataforma foi projetada para atender às necessidades de diversos setores, incluindo seguros, serviços financeiros, notícias e mídia, entre outros. Attestiv encontrou sua aplicação em cotações de bens pessoais e comerciais, reclamações, renovações, inspeções e na prevenção de fraudes e perdas decorrentes de mídia manipulada. Além disso, a plataforma fortalece a integridade do conteúdo de notícias e mídia com autenticação e rastreabilidade. Além disso, sua tecnologia valida dados críticos para setores como IoT, Imobiliário, Transporte, Automotivo e Construção. Em essência, o Attestiv é uma solução baseada em IA comprometida em promover a veracidade digital, minimizando assim os riscos e protegendo a reputação dos usuários e das organizações.

Site: attestiv.com

