Atom oferece uma solução de chatbot WhatsApp com tecnologia de IA para ajudar as empresas a gerar leads mais qualificados, criar chatbots mais inteligentes, medir resultados e integrar-se a CRMs. Os principais recursos incluem: * Assistente virtual inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder às dúvidas dos clientes * Capacidade de alcançar até 98% dos clientes através de campanhas de transmissão no WhatsApp * Fluxos de trabalho automatizados para filtrar leads interessados ​​e focar a equipe de vendas no fechamento de negócios * Integração multiagente do WhatsApp para fornecer visibilidade total das conversas dos clientes A solução se integra ao HubSpot, permitindo que as empresas sincronizem contatos do WhatsApp em seu CRM e criem fluxos de trabalho automatizados usando chatbots de IA. A Atom oferece um consultor personalizado e uma equipe de especialistas em IA no WhatsApp para orientar as empresas no processo de integração, posicionando-se como uma solução “chave na mão” no mercado. Os estudos de caso destacam como os clientes observaram melhorias significativas, como o aumento das vendas de 200 para mais de 3.000 por mês, a triplicação das taxas de conversão de vendas digitais e a reserva de mais de 5.000 compromissos confirmados em 2,5 meses. A empresa já foi destaque em publicações como CIO Peru, Forbes e Estrategia & Negocios, destacando seu crescimento e reconhecimento no mercado. As empresas são convidadas a falar com um consultor Atom para saber mais e experimentar a plataforma por si mesmas.

Site: atomchat.io

