Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Artwork Flow no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Artwork Flow é um software de gerenciamento criativo desenvolvido com IA destinado a transformar o gerenciamento e o fluxo de trabalho dos ativos de sua marca. O produto possui gerenciamento de ativos digitais, permitindo aos usuários organizar e recuperar ativos rapidamente usando inteligência artificial. Ele também oferece automação de conformidade de marca, automação de fluxo de trabalho, revisão online e automação criativa. O gerenciamento de ativos de marca é garantido por meio da utilização inteligente da plataforma para entender suas necessidades e gerenciar com eficácia a reputação e a identidade de sua marca. O software também oferece uma ampla gama de integrações com outras ferramentas e aplicativos para uma experiência perfeita. Diferentes funções e setores encontram soluções aplicáveis ​​por meio da plataforma rica em recursos do Artwork Flow. Especialistas em operações criativas, chefes de marketing, CMOs, gerentes de marca e designers estão entre seus usuários. Suas soluções específicas para o setor visam vinícolas, prestadores de serviços diretos ao consumidor e o setor de alimentos e bebidas, entre outros. Os casos de uso do Artwork Flow envolvem a simplificação de operações criativas, gerenciamento de software de design de etiquetas, automatização da personalização de anúncios e gerenciamento de diretrizes de marca. A plataforma oferece várias ferramentas para revisão, como localizador de fontes, escala de medição online e corretor ortográfico online. Para auxiliar a experiência dos usuários, são fornecidos recursos como blogs, guias, webinars e histórias de clientes. Por último, Artwork Flow também oferece ferramentas gratuitas, como uma ferramenta de prova de arte, para auxiliar no processo criativo.

Site: artworkflowhq.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Artwork Flow. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.