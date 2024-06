ArtBot é uma ferramenta baseada na web que permite aos usuários gerar imagens e fotos criadas por IA usando Difusão Estável. A ferramenta utiliza um cluster de computação distribuído conhecido como AI Horde para processar as criações. Com o ArtBot, os utilizadores podem criar imagens sem necessidade de login ou quaisquer custos associados, uma vez que a sua utilização é gratuita. Ao navegar pelas diversas opções disponibilizadas, os utilizadores podem controlar o processo de geração de imagens. Eles podem definir prompts, selecionar modelos de imagem e definir a orientação e o tamanho da imagem. Além disso, os usuários podem determinar o número de etapas e o nível de orientação do algoritmo de IA. Entradas opcionais como seed e CLIP skip também podem ser especificadas. ArtBot oferece opções de pós-processamento para aprimorar as imagens geradas. Os usuários podem utilizar GFPGAN e CodeFormers para melhorar as características faciais, remover o fundo da imagem ou aplicar técnicas de aumento de escala usando RealESRGAN_x4plus e RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp.O aplicativo da web, projetado com cuidado e paixão por @davely, é facilmente acessível e fácil de usar. Os usuários podem encontrar mais informações sobre o ArtBot, bem como perguntas frequentes e o changelog, nas páginas correspondentes do site. Além disso, o repositório GitHub do projeto fornece mais detalhes e recursos. No geral, o ArtBot fornece uma plataforma conveniente para aqueles interessados ​​em criar imagens geradas por IA usando Difusão Estável, oferecendo várias opções de personalização e aproveitando o poder da computação distribuída por meio do AI Horde.

Site: tinybots.net

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ArtBot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.