A Arcserve oferece soluções excepcionais para proteger os ativos digitais de valor inestimável de organizações que precisam de proteção completa e abrangente de dados e ransomware. Fundada em 1983, a Arcserve é a fornecedora mais experiente do mundo de soluções de continuidade de negócios que protegem infraestruturas de TI multigeracionais com aplicativos e sistemas em qualquer local, no local e na nuvem. Organizações em mais de 150 países ao redor do mundo contam com tecnologias e conhecimentos altamente eficientes e integrados da Arcserve para eliminar o risco de perda de dados e tempo de inatividade prolongado, ao mesmo tempo que reduzem o custo e a complexidade do backup e da restauração de dados em até 50%. A Arcserve está sediada em Minneapolis, Minnesota, com unidades em todo o mundo.

Site: arcserve.com

