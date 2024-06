ArchitectGPT é uma ferramenta de design com tecnologia de IA que cria designs visuais impressionantes para casas e propriedades com base em fotos enviadas. A ferramenta oferece de 10 a 65+ temas de design para você escolher, incluindo Moderno, Art Déco, Rústico e outros, atendendo às necessidades de arquitetos, profissionais do setor imobiliário e designers de interiores. A interface foi projetada para ser intuitiva e fácil de usar, permitindo a customização de um ambiente específico, como salas de estar para cozinhas ou quartos para home theaters, entre outros, com uma simples função de arrastar e soltar. Os usuários podem acessar uma licença de uso comercial para utilizar as imagens geradas para marketing ou qualquer outro propósito. Além disso, a ferramenta oferece temas customizados que atendem às necessidades específicas do cliente. ArchitectGPT também apresenta uma plataforma compatível com dispositivos móveis que permite aos usuários tirar fotos em trânsito e carregá-las para inspiração instantânea no design. ArchitectGPT oferece belos designs exteriores e interiores de casas para inspirar os usuários com sua tecnologia de IA, que gera uma ampla variedade de temas para produzir visuais impressionantes que transformam casas em obras de arte. Os usuários podem escolher os temas e estilos de design e experimentar diferentes layouts, garantindo um resultado único. A ferramenta está disponível gratuitamente e os usuários podem experimentá-la antes de assinar o serviço. No geral, ArchitectGPT oferece uma maneira simples e eficiente de criar belos visuais de design residencial, economizando tempo e esforço e produzindo designs atraentes com apenas alguns cliques.

Site: architectgpt.io

