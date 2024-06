Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Applitools no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Applitools é uma plataforma de automação de testes que usa IA para ajudar as equipes a fornecer experiências digitais perfeitas, sem o incômodo das práticas de testes tradicionais. Com o Applitools Eyes e nossa nuvem de testes de última geração, Ultrafast Grid, os desenvolvedores e engenheiros de controle de qualidade podem executar testes para validar rapidamente a funcionalidade de front-end, acessibilidade e correção visual com velocidade e precisão sem precedentes. Nossa tecnologia Visual AI transforma a forma como as organizações abordam a qualidade, garantindo que os aplicativos da Web e móveis apareçam e operem exatamente como projetados em qualquer dispositivo, navegador, sistema operacional ou aplicativo nativo. O Applitools é rápido e fácil de integrar com qualquer ambiente DevOps, fácil de usar por qualquer pessoa da equipe e escalável para organizações de qualquer tamanho que buscam aumentar a velocidade e a qualidade a cada lançamento – um resultado necessário para competir no desafiador ambiente de negócios atual.

Site: applitools.com

