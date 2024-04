Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Apollo no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Apollo é um produto SaaS que automatiza implementações analíticas, permitindo que as organizações aumentem o ROI dos investimentos em análises digitais. Aumente a qualidade da sua implementação e o rendimento da sua equipe, para que você possa se concentrar no uso de dados confiáveis ​​para tomar decisões de negócios significativas. Aproveite o Apollo para migrações rápidas e fáceis para o Google Analytics 4 e Adobe Experience Platform ou para um gerenciamento contínuo e contínuo de suas implementações do Google Analytics e do Adobe Analytics. A Apollo melhora a pontualidade e a precisão dos dados próprios ao automatizar: * gerenciamento de documentação analítica (ou seja, especificação da camada de dados, design de solução e casos de teste) * configuração do gerenciador de tags analíticas * configuração da plataforma analítica * camada de dados e validação de marcação * integração da plataforma de gerenciamento de consentimento

Site: apolloplatform.com

