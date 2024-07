Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de AnyClip no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

AnyClip é uma plataforma de vídeo automatizada que utiliza inteligência artificial (IA) para transformar vídeos tradicionais em conteúdo dinâmico e inteligente. Suas ferramentas baseadas em IA visam aprimorar os vídeos, tornando-os pesquisáveis, mensuráveis, personalizados, comercializados e interativos. A plataforma oferece dois produtos principais: Genius+ e GeniusWork. Genius+ foi projetado para comunicações voltadas ao cliente e serve como uma plataforma de gerenciamento de vídeo. Ele converte vídeos em conteúdo inteligente que pode ser totalmente habilitado, permitindo recursos como pesquisabilidade e personalização. GeniusWork, por outro lado, é uma plataforma de comunicação interna alimentada por IA que facilita o compartilhamento de conhecimento e a colaboração dentro das organizações. AnyClip também fornece aprimoramento de dados alimentado por IA e modelos de aprendizado de máquina, que podem ser integrados aos fluxos de trabalho existentes. Esses modelos aprimoram os vídeos tradicionais, enriquecendo-os com dados e permitindo funcionalidades de vídeo inteligentes. Ao aproveitar a IA, o AnyClip permite que as empresas desbloqueiem os dados inerentes aos seus vídeos e aproveitem os benefícios geralmente associados ao conteúdo baseado em texto, como transparência, interatividade e colaboração.No geral, a plataforma e as ferramentas do AnyClip ajudam as empresas a tornar seus vídeos mais inteligentes, interativos e impactantes, fornecendo-lhes soluções de vídeo avançadas para diversas aplicações e setores.

