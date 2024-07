Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

AnimeGenius é um gerador de arte de IA especializado na criação de anime e material NSFW. Com apenas algumas palavras, ele pode criar imagens, personagens e cenas impressionantes no estilo anime. Possui uma interface intuitiva e uma vasta biblioteca de estilos de anime para liberar sua criatividade, e as imagens podem ser criadas usando text2image, img2img e pose2img.

Site: animegenius.live3d.io

